المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر يوافق على احتلال كامل غزة

وكالات:

أفادت تقارير إعلامية أمريكية، نقلًا عن مسؤولين، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر وافق على مقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باحتلال مدينة غزة، في خطوة تمهد لعملية برية واسعة.

يأتي هذا القرار بالتزامن مع ما كشفته شبكة "إن بي سي" الإخبارية عن صور أقمار اصطناعية تظهر حشودًا عسكرية إسرائيلية ضخمة، ما يشير إلى أن عملية برية كبرى أصبحت وشيكة.

يأتي التصعيد الإسرائيلي في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية بالقطاع، حيث سُجلت وفيات جديدة بسبب التجويع، وكشفت منظمات أهلية أن نحو 200 ألف طفل يعانون من سوء تغذية حاد، مما يثير مخاوف من عواقب كارثية لأي عملية برية واسعة.