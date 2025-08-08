إعلان

المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر يوافق على احتلال كامل غزة

04:58 ص الجمعة 08 أغسطس 2025

قوات إسرائيلية عند حدود قطاع غزة (غيتي)

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات:

أفادت تقارير إعلامية أمريكية، نقلًا عن مسؤولين، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر وافق على مقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باحتلال مدينة غزة، في خطوة تمهد لعملية برية واسعة.

يأتي هذا القرار بالتزامن مع ما كشفته شبكة "إن بي سي" الإخبارية عن صور أقمار اصطناعية تظهر حشودًا عسكرية إسرائيلية ضخمة، ما يشير إلى أن عملية برية كبرى أصبحت وشيكة.

يأتي التصعيد الإسرائيلي في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية بالقطاع، حيث سُجلت وفيات جديدة بسبب التجويع، وكشفت منظمات أهلية أن نحو 200 ألف طفل يعانون من سوء تغذية حاد، مما يثير مخاوف من عواقب كارثية لأي عملية برية واسعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غزو غزة بنيامين نتنياهو المجلس الوزاري الإسرائيلي أزمة إنسانية حرب غزة احتلال غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أحمد آدم لمجدي الجلاد: العلمانية والديمقراطية "هيضيّعوا مصر".. والقرآن شرح كل حاجة
تستغرق نحو 5 أشهر.. تفاصيل خطة نتنياهو الكاملة للسيطرة على غزة