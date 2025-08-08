مصرع شخصين بحادث مروحية يغلق شريانًا ملاحيًا أمريكيًا

وكالات:

أعلن خفر السواحل الأمريكي عن مصرع شخصين، الخميس، إثر تحطم مروحيتهما واصطدامها بصندل نهري في نهر المسيسيبي، ما أدى إلى إغلاق الممر المائي الحيوي للملاحة بالقرب من مدينة ألتون بولاية إلينوي.

وفقًا للمعلومات الأولية الصادرة عن المجلس الوطني لسلامة النقل (NTSB)، وهو الهيئة الفيدرالية المسؤولة عن التحقيق في حوادث النقل، يُعتقد أن المروحية اصطدمت بخطوط كهرباء قبل سقوطها. وكانت المروحية تقل مقاولًا ومقاولًا من الباطن يعملان لصالح شركة "أمرين كورب" للطاقة.

أفاد خفر السواحل بأن الصندل النهري، الذي لم يكن على متنه أحد، اشتعلت به النيران بعد الحادث قبل أن يتم إخمادها.

ويُعد إغلاق هذا الجزء من النهر تهديدًا بتأخير شحنات الحبوب والسلع الأخرى المتجهة إلى خليج المكسيك.