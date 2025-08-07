

وكالات

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أنه لا يزال هناك الكثير من العمل للقيام به من أجل تذليل العقبات الكثيرة التي ما زالت تعترض عقد اجتماع بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين بهدف إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال روبيو بعيد إعلان البيت الأبيض، أن ترامب منفتح على لقاء كلا من بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "كان اليوم جيّدا، لكن لا يزال أمامنا الكثير من العمل، ما زالت هناك عقبات كثيرة يتعيّن التغلّب عليها، ونأمل أن نتمكّن من القيام بذلك خلال الأيام والساعات القليلة المقبلة، وربّما خلال الأسابيع المقبلة".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن هناك احتمالا كبيرا لأن يعقد اجتماعا قريبا جدا مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من دون أن يحدّد أيّ موعد أو مكان لهذه القمة الرامية لإنهاء الحرب بين موسكو وكييف.

وبعيد إعلان البيت الأبيض، أن الرئيس الجمهوري منفتح على عقد اجتماع مع بوتين لمناقشة الغزو الروسي لأوكرانيا، قال ترامب للصحفيين: "هناك فرصة جيّدة لعقد اجتماع قريبا جدا"، قبل أن يسارع إلى خفض سقف توقّعاته من نظيره الروسي بقوله "لقد خيّب أملي في الماضي".

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب أبلغ العديد من القادة الأوروبيين، الأربعاء، أنه يريد أن يلتقي بوتين شخصيا اعتبارا من الأسبوع المقبل، على أن ينظم بعدها اجتماعا ثلاثيا يضمه إلى بوتين وزيلينسكي.