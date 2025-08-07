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العثور على جثة امرأة داخل صندوق تبرعات للملابس في كاليفورنيا

02:29 ص الخميس 07 أغسطس 2025

الشرطة الامريكية

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وكالات

عُثر على امرأة متوفية داخل صندوق تبرعات للملابس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بعد أن علِق رأسها في فتحة الصندوق الضيقة، فيما كانت ساقاها متدليتين إلى الخارج، بحسب ما أفادت به الشرطة.

وقالت إدارة شرطة مدينة لودي، بحسب ما نقلته قناة "KOVR"، إن جثة المرأة، التي لم يتم التعرف على هويتها بعد، وُجدت عالقة جزئيًا داخل الصندوق الخيري المخصص للملابس والمواد غير القابلة للتلف، وذلك مساء الثلاثاء، بالتوقيت المحلي.

وأوضحت الشرطة أن رأسها كان محشورا في فتحة التجميع الضيقة داخل الحاوية البيضاء، وفقا لروسيا اليوم.

وقد تم إخراج المرأة التي كانت غير مستجيبة من الصندوق ونُقلت على وجه السرعة إلى مستشفى محلي، حيث أُعلن لاحقًا عن وفاتها، بحسب التقرير.

وتعتقد الشرطة أن عمر الضحية يتراوح بين 35 و45 عامًا، وحثت أي شخص لديه معلومات على التواصل مع قسم الشرطة. فيما لا يزال التحقيق جاريا.

وتأتي هذه الحادثة المروعة بعد أكثر من شهر على وفاة امرأة مشردة في منتصف العمر في ولاية فلوريدا عندما علِقت داخل صندوق تبرعات في أثناء محاولتها الوصول إلى ملابس وأحذية.

وبحسب التقارير، فقد وُجدت الضحية حينها "عالقة جزئيًا" داخل الصندوق المستطيل، وأُعلن عن وفاتها في مكان الحادث.

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الشرطة الأمريكية العثور على جثة امرأة داخل صندوق تبرعات جثة امرأة صندوق تبرعات للملابس في كاليفورنيا
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