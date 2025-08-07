

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على جميع الرقائق وأشباه الموصلات المستوردة.

قال ترامب في كلمة ألقاها في البيت الأبيض: "ستُفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على جميع الرقائق وأشباه الموصلات التي تستوردها الولايات المتحدة"، وفقا لروسيا اليوم.

وأشار إلى أن الشركات لن تُفرض عليها رسوم جمركية إذا صنعت منتجاتها في الولايات المتحدة، ولم يُحدد ترامب الإطار الزمني لفرض هذه القيود.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الصناعة في كوريا الجنوبية إنها طلبت من الولايات المتحدة أن تولي "مراعاة خاصة" لصادراتها من أشباه الموصلات، في الوقت الذي تتجه فيه إدارة ترامب نحو فرض رسوم جمركية على أشباه الموصلات المستوردة.

وقدمت الحكومة الكورية الجنوبية تقريرا إلى الإدارة الأمريكية بشأن تحقيق واشنطن في واردات أشباه الموصلات بموجب قانون التوسع التجاري الأمريكي.

كما سلطت الوزارة الضوء على أن الميزان التجاري بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في قطاع أشباه الموصلات متساو تقريبا.

وقالت الحكومة الكورية الجنوبية، إن سول وواشنطن ستجريان محادثات وزارية عندما يزور الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل.