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بعد 10 سنوات على إغلاقها.. تونس تعيد افتتاح قنصليتها في بنغازي الليبية

01:53 ص الخميس 07 أغسطس 2025

القنصلية التونسية في بنغازي

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وكالات

أعادت الجمهورية التونسية افتتاح قنصليتها العامة في مدينة بنغازي الليبية، بعد أكثر من عشر سنوات على إغلاقها نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا آنذاك.

يأتي القرار في إطار سعي السلطات التونسية إلى تعزيز خدماتها القنصلية وتقديمها بشكل أكثر فعالية للجالية التونسية المقيمة في شرق ليبيا، والتي كانت تضطر في السنوات الماضية إلى التوجه إلى العاصمة طرابلس للحصول على الوثائق والخدمات الإدارية.

كانت وزارة الخارجية التونسية، قد أعلنت في مايو الماضي عن نيتها استئناف العمل القنصلي في بنغازي، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات الإدارية وتقريب الخدمات من المواطنين التونسيين، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع ليبيا، خصوصا في الجوانب القنصلية والإنسانية، وفقا لروسيا اليوم.

وتعد إعادة فتح القنصلية مؤشرا على تحسن الظروف الأمنية في بنغازي، كما تعكس حرص تونس على تعزيز حضورها الدبلوماسي في ليبيا، وتقديم الدعم لمواطنيها المقيمين في مختلف مناطق البلاد.

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