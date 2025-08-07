مقتل وإصابة 7 أشخاص في قصف روسي بجنوب شرق أوكرانيا



وكالات

قال سيرهي ليساك حاكم منطقة دنيبروبتروفسك الأوكرانية، إن 3 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 4 آخرون، في قصف مدفعي روسي في بلدة نيكوبول بجنوب شرق أوكرانيا.

وأضاف أن القتلى الثلاثة في الهجوم رجلان وامرأة، وفقا للغد.

وتقع نيكوبول على الجانب الشمالي من نهر دنيبروبيتروفسك الذي تسيطر عليه أوكرانيا في المنطقة، وكثيرا ما تتعرض لهجوم روسي.

وقالت وكالة "آر.بي.كيه-يوكرين" الأوكرانية للأنباء، إن القصف أصاب سيارة تابعة لخدمات الطوارئ الحكومية وإن أحد القتلى من عمال الطوارئ.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن حزمة أسلحة أمريكية جديدة لبلاده بتمويل أوروبي.

وقال زيلينسكي: "إن دول السويد والنرويج والدنمارك ستقدم 500 مليون دولار إضافية، وسيتم تنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع حلف شمال الأطلسي الناتو بناءً على قائمة المتطلبات الأوكرانية".

وأعرب زيلينسكي عن شكره لرئيس وزراء السويد أولف كريسترسون، ورئيس وزراء النرويج يوناس غار ستور، ورئيسة وزراء الدنمارك ميت فريدريكسن، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته.

وأضاف أن هذه المبادرة قوية للغاية وتعزز بشكل كبير قدرة أوكرانيا على حماية الأرواح.

وأعرب الرئيس الأوكراني عن تقديره للمساهمة الكبيرة، ليس فقط في توريد الأسلحة، ولكن أيضًا في تطوير الصناعات الدفاعية المشتركة وتعزيز الإنتاج الدفاعي الأوكراني.

وأكد أن مثل هذه الخطوات تعد أساسًا حقيقيًّا جديدًا لأمن أوروبا بأكملها على المدى البعيد.