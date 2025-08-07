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ترامب: هناك فرصة كبيرة لحدوث لقاء بيني وبين بوتين

01:00 ص الخميس 07 أغسطس 2025

دونالد ترامب وبوتين

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن هناك فرصة كبيرة لحدوث لقاء بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقا لروسيا اليوم.

وتوجه ستيف ويتكوف، الموفد الخاص للرئيس دونالد ترامب، الأربعاء، إلى موسكو، إذ يلتقي القيادة الروسية، وفق ما أفاد مصدر مقرب من دون الإدلاء بتوضيحات إضافية.

وسبق أن التقى ويتكوف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا في موسكو، لكنّ هذه الزيارة تأتي بعدما أمهل الرئيس الأمريكي روسيا حتى الجمعة، لوقف هجومها في أوكرانيا تحت طائلة تعرضها لعقوبات أميركية جديدة.

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