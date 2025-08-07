بوريل: دول أوروبية رفضت التحرك ضد إسرائيل

وكالات

قال مفوض السياسة الخارجية السابق للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن عدة دول أوروبية رفضت اتخاذ أي إجراء ضد إسرائيل رغم الانتهاكات الواضحة التي ارتكبتها في قطاع غزة.

وأضاف بوريل أنه قدم للمجلس الأوروبي تقريرا يتضمن خروقات واضحة لحقوق الإنسان قامت بها إسرائيل، مشيرا إلى وجود تواطؤ وصمت أوروبي إزاء ما يجري في غزة.

كانت هيئة البث الإسرائيلية قالت إن الوسطاء يضغطون لوقف خطة احتلال غزة وإعادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وإسرائيل إلى طاولة المفاوضات.

وأكد مصدر إسرائيلي أن فرصة العودة للمفاوضات قبل إقرار الخطة "معدومة".