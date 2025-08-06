سموتريتش: لا يهمني سكان غزة ويجب منع حماس من الحصول على المساعدات

وكالات

قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الأربعاء، إنه لا يهمه سكان غزة فيجب منع حماس من الحصول على المساعدات وخنقها اقتصاديا.

وأعرب سموتريتش، عن أمله في أن يُتخذ في اجتماع الغد قرار واضح باجتياح قطاع غزة بالكامل واحتلاله وحسم المعركة عسكريا ضد حماس.

وذكرت القناة 12 العبرية، الأربعاء، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر سيبحث عملية عسكرية في غزة قد تستغرق ما بين 4 و5 أشهر.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن الخطة التي سيناقشها المجلس الوزاري تتضمن استدعاء 4 إلى 6 فرق عسكرية، إذ تستهدف احتلال مدينة غزة ومخيمات وسط القطاع.

وأوضحت القناة العبرية، أن من أهداف العملية العسكرية دفع الفلسطينيين للتوجه جنوبا تشجيعا لخروجهم من قطاع غزة.

في المقابل، ذكرت القناة العبرية، أن هيئة عائلات الأسرى دعت إلى تطويق وزارة الدفاع الإسرائيلية احتجاجا على نية الحكومة احتلال قطاع غزة.