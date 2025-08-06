وكالات

أعلنت وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فايون، الأربعاء، حظر استيراد البضائع من المستوطنات بالأراضي الفلسطينية استجابة للوضع الإنساني في غزة.

وقبل أسبوع، أعلنت سلوفينيا، أنها ستحظر جميع أشكال تجارة الأسلحة مع إسرائيل بسبب الحرب في غزة، في خطوة قالت إنها الأولى من نوعها لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

وقالت الحكومة في بيان: "سلوفينيا هي أول دولة أوروبية تحظر استيراد وتصدير وعبور الأسلحة من وإلى إسرائيل"، مضيفةً أنها تتخذ هذا القرار بشكل مستقل لأن التكتل الأوروبي "عاجز عن تبني إجراءات ملموسة" رغم طلبها ذلك.