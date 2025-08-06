إعلان

سلوفينيا تحظر استيراد البضائع من المستوطنات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية

08:40 م الأربعاء 06 أغسطس 2025

وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فايون

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلنت وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فايون، الأربعاء، حظر استيراد البضائع من المستوطنات بالأراضي الفلسطينية استجابة للوضع الإنساني في غزة.

وقبل أسبوع، أعلنت سلوفينيا، أنها ستحظر جميع أشكال تجارة الأسلحة مع إسرائيل بسبب الحرب في غزة، في خطوة قالت إنها الأولى من نوعها لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

وقالت الحكومة في بيان: "سلوفينيا هي أول دولة أوروبية تحظر استيراد وتصدير وعبور الأسلحة من وإلى إسرائيل"، مضيفةً أنها تتخذ هذا القرار بشكل مستقل لأن التكتل الأوروبي "عاجز عن تبني إجراءات ملموسة" رغم طلبها ذلك.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فايون حظر استيراد البضائع من المستوطنات غزة إسرائيل الحرب في غزة الاتحاد الأوروبي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الرئيس السيسي من الأكاديمية العسكرية: مصر مستقرة.. والإصلاح الاقتصادي مستمر
بعد موافقة الرئيس.. الحكومة تعلن الموعد الجديد لافتتاح المتحف المصري الكبير
ارتفاع الرطوبة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد المقبل