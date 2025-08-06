حركة أمل: الحكومة اللبنانية تستعجل تقديم "التنازلات المجانية" لإسرائيل

(د ب أ)

اعتبرت "حركة أمل" اللبنانية، التي يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري، في بيان اليوم الأربعاء، أن الحكومة اللبنانية تستعجل تقديم "المزيد من التنازلات المجانية لإسرائيل"، مشيرة إلى أن "الأولى بها تسخير جهودها لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل الذي التزم به لبنان، بينما إسرائيل لا تزال تمعن في عدوانها".

وأعلن المكتب الإعلامي لحركة أمل، في بيان: "أن لبنان ومنذ 27 نوفمبر عام 2024 تاريخ إقرار اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والعدو الإسرائيلي التزم بكامل مندرجات الاتفاق ولا زال ملتزما بما هو متوجب عليه، لتنفيذ هذا الاتفاق الذي أقرته الحكومة السابقة والحكومة الحالية كاملاً، بينما العدو الاسرائيلي ومنذ اللحظات الأولى لم يلتزم".

وأشار إلى أن "العدو الإسرائيلي لا يزال يمعن في عدوانه غارات جوية واغتيالات بواسطة المسيرات مستبيحاً الأجواء اللبنانية ويستمر باحتلاله مساحات شاسعة من الأراضي اللبنانية من بينها ما يعرف بالتلال الخمس، إضافة إلى منعه أهالي القرى الحدودية من العودة إليها بعد تدميرها بشكل كلي".

وقال البيان: "انطلاقاً مما تقدم كان حري بالحكومة اللبنانية التي تستعجل تقديم المزيد من التنازلات المجانية للعدو الإسرائيلي باتفاقات جديدة، كان أولى أن تسخر جهودها لتثبيت وقف النار أولاً ووضع حد لآلة القتل الإسرائيلية التي حصدت حتى الساعة المئات من المواطنين اللبنانيين بين شهيد وجريح.

واعتبر البيان أن الحكومة "تعمل عكس ما جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية ومخالفة لبيانها الوزاري، وبالتالي جلسة الغد فرصة للتصحيح وعودة للتضامن اللبناني كما كان".

وكان مجلس الوزراء قرّر خلال جلسة عقدها أمس الثلاثاء استكمال النقاش في الورقة التي تقدّم بها الجانب الأمريكي حول تثبيت إعلان وقف الأعمال العدائية يوم الخميس المقبل، وكلّف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيد القوى الأمنية قبل نهاية العام الحالي، وذلك بناءً على وثيقة الطائف والبيان الوزاري وخطاب القسم لرئيس الجمهورية.