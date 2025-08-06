إعلام عبري: مخاوف من احتجاجات في اليونان يوم السبت المقبل

وكالات

ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أن مظاهرات ضد إسرائيل ستنظم يوم السبت في أكثر من 25 موقعا في اليونان.

وأكدت القناة الـ 12 الإسرائيلية نقلا عن وزارة الشتات ومكافحة معاداة السامية أنه "من المتوقع إقامة أكثر من 25 موقعا احتجاجيا مناهضا لإسرائيل في جميع أنحاء اليونان في 10 أغسطس".

كانت الصحيفة العبرية قالت إنه تم إجلاء موظفي السفارة الإسرائيلية بأثينا بسبب الاحتجاجات الشعبية ضد الإسرائيليين في اليونان.