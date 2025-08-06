إعلام عبري: مخاوف من احتجاجات في اليونان يوم السبت المقبل
05:50 م الأربعاء 06 أغسطس 2025
وكالات
ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أن مظاهرات ضد إسرائيل ستنظم يوم السبت في أكثر من 25 موقعا في اليونان.
وأكدت القناة الـ 12 الإسرائيلية نقلا عن وزارة الشتات ومكافحة معاداة السامية أنه "من المتوقع إقامة أكثر من 25 موقعا احتجاجيا مناهضا لإسرائيل في جميع أنحاء اليونان في 10 أغسطس".
كانت الصحيفة العبرية قالت إنه تم إجلاء موظفي السفارة الإسرائيلية بأثينا بسبب الاحتجاجات الشعبية ضد الإسرائيليين في اليونان.
احتجاجات في اليونان مظاهرات ضد إسرائيل في اليونان مكافحة معاداة السامية إجلاء موظفي السفارة الإسرائيلية بأثينا
فيديو قد يعجبك: