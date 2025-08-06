ارتفاع عدد وفيات سوء التغذية في غزة إلى 193

غزة - (د ب أ)

ارتفع عدد وفيات سوء التغذية في غزة إلى 193، بينهم 96 طفلا، بعد تسجيل 5 وفيات جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية جراء مضاعفات مرتبطة بسوء التغذية والمجاعة، في ظل استمرار الأزمة الإنسانية في القطاع، حسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة في القطاع اليوم الأربعاء.

ويعاني قطاع غزة من أزمة إنسانية غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب واسعة النطاق في السابع من أكتوبر 2023، وسط قيود مشددة تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، حيث أُغلقت المعابر إليه بشكل كامل تقريبا منذ الثاني من مارس الماضي.

وتحذر منظمات دولية من تفاقم الوضع الصحي والغذائي في القطاع، وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) قد أفادت بأن معدلات سوء التغذية لدى الأطفال دون سن الخامسة تضاعفت بين مارس ويونيو هذا العام، نتيجة استمرار الحصار ونقص المواد الأساسية.

من جهتها، أكدت منظمة الصحة العالمية أن ما يقرب من 20% من الأطفال دون سن الخامسة في مدينة غزة يعانون من سوء تغذية حاد، ووصفت الأوضاع بأنها بالغة الخطورة، مشيرة إلى أن التأخر في إدخال المساعدات ساهم في تسجيل عدد كبير من الوفيات خلال الأشهر الماضية.