سوريا توقع مذكرات تفاهم استثمارية بقيمة 14 مليار دولار مع شركات دولية

دمشق - (د ب أ)

أعلن رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي، اليوم الأربعاء، عن مجموعة من المشاريع الاستراتيجية الكبرى، 12 مشروعاً، بقيمة إجمالية تبلغ 14 مليار دولار أمريكي ستمتد عبر سوريا "لتشكل نقلة نوعية في البنية التحتية والحياة الاقتصادية".

وأضاف الهلالي أمام مؤتمر استثماري عقد بالعاصمة دمشق لتوقيع مذكرات تفاهم استثمارية مع عدد من الشركات الدولية في قصر الشعب بدمشق، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع: "اجتماعنا اليوم ليس مجرد مناسبة رسمية، بل هو إعلان واضح وصريح أن سوريا منفتحة للاستثمار، عازمة على بناء مستقبل مزدهر، ومستعدة للعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا الموثوقين لكتابة فصل جديد من النهوض والبناء".

وبيّن الهلالي أن "من أبرز هذه المشاريع مطار دمشق الدولي باستثمار يبلغ 4 مليارات دولار، ومترو دمشق باستثمار 2 مليار دولار، ومشروع حيوي للبنية التحتية والتنقل الحضري، وأبراج دمشق باستثمار 2 مليار دولار، وأبراج البرامكة باستثمار 500 مليون دولار، ومول البرامكة باستثمار 60 مليون دولار".

وأشار مدير هيئة الاستثمار "إلى أن هذه المشاريع ليست مجرد استثمارات عقارية أو بنى تحتية، بل هي محركات لتوليد فرص العمل، وجسور ثقة بين سوريا والمستثمرين العالميين ونفتح الباب نحو مستقبل من التعاون، يقوم على أسس من القانون والشفافية، ويستند إلى إرادة السوريين وعزيمتهم التي لا تكسر".

وحضر مراسم التوقيع المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك .