مسؤول طبي: النظام الصحي في غزة على وشك الانهيار

(د ب أ)

قال مدير مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، الدكتور محمد أبو سلمية، اليوم الأربعاء، إن النظام الصحي في قطاع غزو "يعاني من انهيار شبه كامل، في ظل تصاعد الضغط على المستشفيات ونقص حاد في الإمدادات الطبية".

وأوضح أبو سلمية في تصريحات، حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن الطاقة الاستيعابية للمستشفيات تجاوزت 300%، مؤكدا أن بعض المصابين يفقدون حياتهم بسبب عدم توفر غرف عمليات كافية ونقص الموارد الطبية الحيوية.

وأشار إلى أن مواد التخدير المتوفرة في القطاع قد تنفد خلال أقل من 48 ساعة، كما حذر من نقص حاد في وحدات الدم، وقال إن الإصابات التي تصل إلى المستشفيات تتركز في الغالب في الأجزاء العلوية من الجسم، ما يزيد من تعقيد التعامل معها.

وبحسب أبو سلمية، فقد سجل خلال الأيام الخمسة الماضية مقتل 550 شخصا في القطاع، بالإضافة إلى آلاف الجرحى، في ظل تواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية.

ويشهد قطاع غزة أوضاعا إنسانية وصحية متدهورة منذ اندلاع الحرب العسكرية واسعة النطاق في السابع من أكتوبر 2023، حيث تحذر منظمات دولية من انهيار شامل للبنى التحتية الصحية، مع استمرار القتال وتقييد دخول المساعدات.

ووفق إحصائيات فلسطينية، فإن عدد القتلى والجرحى منذ بدء الحرب تجاوز 211 ألف شخص معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف المفقودين، وحالات نزوح جماعي واسعة، وسط تفشي المجاعة ونقص حاد في المواد الأساسية.