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السلطات اليونانية تعتقل 47 مهاجرا في جزيرة رودس

04:26 م الأربعاء 06 أغسطس 2025

اليونان

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(د ب أ)

ذكر مسؤولون اليوم الأربعاء أن السلطات في جزيرة رودس اليونانية جنوب شرق بحر إيجه اعتقلت 47 مهاجرا غير مسجلين، بعد أن تم رصد قارب شراعي وهو ينزل أشخاصا بالقرب من منطقة لاردوس الساحلية.

ورصدت دورية تابعة لخفر السواحل القارب في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء وأطلقت عملية بالتنسيق مع الشرطة المحلية. وحدد رجال الشرطة مكان المهاجرين واعتقلوهم في المنطقة المحيطة – خمسة رجال و16 امرأة و26 قاصرا- حيث تم نقلهم بعد ذلك إلى هيئة ميناء رودس، حسب صحيفة كاثيميرني اليونانية اليوم الأربعاء.

وتم إطلاق عملية منفصلة للقبض على شخصين يشتبه أنهما من مهربي المهاجرين، واللذين فرا من مكان الحادث على متن قارب مساعد. وذكرت السلطات لاحقا أن رجلا/40 عاما/، تم اعتقاله للاشتباه في اتجاره بالبشر.

ولم يتوفر المزيد من المعلومات على الفور فيما يتعلق بجنسيات المهاجرين وما إذا كان هناك ركاب إضافيون كانوا على متن القارب.


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اليونان جزيرة رودس السلطات اليونانية
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