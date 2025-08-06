ميلانو - (أ ب)

تمكن مشروع جسر طال انتظاره وتسبب في حالة من الجدل، من شأنه ربط صقلية بالبر الرئيسي الإيطالي، من تجاوز عقبة كبيرة اليوم الأربعاء، ما سمح ببدء العمل فيما سيكون أطول جسر معلق في العالم، رغم المخاوف بشأن وقوع زلازل وبشأن الآثار البيئية المتوقعة وخطر تدخل المافيا.

وأفادت وزارة النقل الإيطالية في بيان لها، بأن اللجنة الوزارية المشتركة التي تقوم بالإشراف على الاستثمارات العامة الاستراتيجية، وافقت على المشروع الذي تبلغ تكلفته 13.5 مليار يورو (15.5 مليار دولار).

ومن جانبه، قال وزير النقل ماتيو سالفيني، إن المشروع سيعمل على "تسريع التنمية" في جنوب إيطاليا.

ومن المتوقع أن تبدأ الأعمال التمهيدية للمشروع في وقت لاحق من الصيف الجاري، وأن يبدأ البناء في العام المقبل.

جدير بالذكر أنه قد تمت الموافقة على مشروع جسر مضيق ميسينا وإلغاؤه عدة مرات منذ أن طلبت الحكومة الإيطالية مقترحات لأول مرة في عام 1969، ثم أعيد طرحه مؤخرا من جانب إدارة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني في عام 2023.

وتعود فكرة بناء جسر يربط صقلية بالبر الرئيسي إلى روما القديمة.