إسرائيل هيوم: زامير يعرض على الحكومة غداً مخاطر احتلال كامل لغزة

وكالات

ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم، نقلاً عن مصادر في الجيش الإسرائيلي، أن رئيس الأركان إيال زامير يعتزم عرض تقييم شامل أمام الحكومة غداً حول مخاطر احتلال كامل لقطاع غزة.

وبحسب الصحيفة، فإن زامير سيحاول إقناع المجلس الأمني المصغر بأن خيار احتلال القطاع ليس صائباً من الناحية العسكرية والاستراتيجية، وسيتطرق إلى المدة الطويلة التي قد يستغرقها تنفيذ هذا الخيار ميدانياً.

وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار النقاشات داخل الحكومة الإسرائيلية حول مستقبل العمليات العسكرية في غزة وإمكانية توسيع نطاقها، وسط خلاف كبير بين نتنياهو وزامير.

وفي هذا السياق، قالت هيئة البث العبرية، أمس الثلاثاء، إن مواجهة حادة وقعت بين رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير خلال اجتماع الحكومة.

وحذّر رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، الحكومة بشأن خطة احتلال غزة قائلا: "أنتم ذاهبون لفخ في القطاع".

وذكرت البث العبرية، أن نتنياهو طلب من رئيس الأركان تقديم تعديلات على خطة احتلال قطاع غزة وتقديمها من جديد، كما طالبه بعدم التهديد بالاستقالة في وسائل الإعلام وإنه لا يقبل بذلك.