إعلان

عائلات الأسرى الإسرائيليين: توسيع الحرب يضمن الفشل في قرن لم نشهد خلاله نصرا

02:46 م الأربعاء 06 أغسطس 2025

هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

حذّرت عائلات أسرى الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة من أن توسيع الحرب يعرض حياة الأسرى لمزيد من الخطر.

وقالت العائلات إن صور "الأسرى" في الأنفاق تدل على أنهم لن يستطيعوا الصمود أيامًا طويلة، مشيرة إلى أن توسيع دائرة القتال يضمن الفشل في هذا القرن الذي لم يشهد نصرًا ولا نهوضًا.

وأضافت أن أغلب الإسرائيليين يريدون إعادة الأسرى ووقف القتال، بينما يعارض إيال زامير رئيس أركان الجيش استمرار حرب عقيمة.

وفي هذا السياق، قالت هيئة البث العبرية، أمس الثلاثاء، إن مواجهة حادة وقعت بين رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير خلال اجتماع الحكومة.

وحذّر رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، الحكومة بشأن خطة احتلال غزة قائلا: "أنتم ذاهبون لفخ في القطاع".

وذكرت البث العبرية، أن نتنياهو طلب من رئيس الأركان تقديم تعديلات على خطة احتلال قطاع غزة وتقديمها من جديد، كما طالبه بعدم التهديد بالاستقالة في وسائل الإعلام وإنه لا يقبل بذلك.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عائلات الأسرى الإسرائيليين الحرب علي غزة الاحتلال الإسرائيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد موافقة الرئيس.. الحكومة تعلن الموعد الجديد لافتتاح المتحف المصري الكبير
ارتفاع الرطوبة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد المقبل