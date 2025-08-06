وكالات

حذّرت عائلات أسرى الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة من أن توسيع الحرب يعرض حياة الأسرى لمزيد من الخطر.

وقالت العائلات إن صور "الأسرى" في الأنفاق تدل على أنهم لن يستطيعوا الصمود أيامًا طويلة، مشيرة إلى أن توسيع دائرة القتال يضمن الفشل في هذا القرن الذي لم يشهد نصرًا ولا نهوضًا.

وأضافت أن أغلب الإسرائيليين يريدون إعادة الأسرى ووقف القتال، بينما يعارض إيال زامير رئيس أركان الجيش استمرار حرب عقيمة.

وفي هذا السياق، قالت هيئة البث العبرية، أمس الثلاثاء، إن مواجهة حادة وقعت بين رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير خلال اجتماع الحكومة.

وحذّر رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، الحكومة بشأن خطة احتلال غزة قائلا: "أنتم ذاهبون لفخ في القطاع".

وذكرت البث العبرية، أن نتنياهو طلب من رئيس الأركان تقديم تعديلات على خطة احتلال قطاع غزة وتقديمها من جديد، كما طالبه بعدم التهديد بالاستقالة في وسائل الإعلام وإنه لا يقبل بذلك.