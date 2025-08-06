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ترامب فوق سطح البيت الأبيض ساخرا: سأقوم بنزهة قصيرة.. وأريد بناء صواريخ نووية

08:29 ص الأربعاء 06 أغسطس 2025

الرئيس الأمريكي

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وكالات

أثار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ممن تداولوا مقطع فيديو له من على سطح البيت الأبيض، وتصريح أدلى به من هناك.

وقال الرئيس الأمريكي للصحفيين الذين كانوا يطرحون أسئلتهم عليه: "سأقوم بنزهة قصيرة فقط، إنها مفيدة للصحة"، وعندما سأله صحفي عما يسعى إلى بنائه، أجاب بسخرية: "صواريخ نووية".

وأبرز نشطاء قيام الرئيس الأمريكي باستقبال أسئلة من إعلاميين كانوا يقفون في الأسفل، واضطراره للإشارة ورفع صوته في إجاباته خلال الجولة التي قام بها فوق قاعة المؤتمرات الصحفية برفقة المهندس المسؤول عن قاعة الرقص التي يريد ترامب بنائها في البيت الأبيض، وفقا لروسيا اليوم.

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الرئيس الأمريكي البيت الأبيض صواريخ نووية ترامب
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