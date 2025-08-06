بعد تهديد بوجود قنبلة.. إجلاء 4 آلاف شخص في كوريا الجنوبية



وكالات

أعلنت الشرطة الكورية الجنوبية، بعدم العثور على أي متفجرات داخل متجر شامل في سيئول، عقب تهديد بوجود قنبلة نُشر على الإنترنت وأدى إلى إجلاء نحو 4 آلاف شخص.

وتم إخلاء المتجر بعد أن ادعى منشور على موقع "دي سي إنسايد" في الساعة 12:36 من بعد الظهر بالتوقيت المحلي، قائلا: "لا تذهبوا أبدا إلى متجر شينسيغيه الشامل في منطقة ميونغدونغ بوسط سيئول اليوم، وضعت أمس متفجرات في الطابق الأول من المتجر وستنفجر في الساعة الثالثة ظهر اليوم".

وتلقت الشرطة البلاغ في الساعة 1:43 ظهرًا، وأخلت المتجر وفرضت طوقًا أمنيًا، فيما شاركت قواتها الخاصة ورجال الإطفاء في عملية بحث استمرت نحو ساعة ونصف، دون العثور على أي مواد متفجرة، قبل رفع السيطرة على الموقع قرابة الرابعة عصرا، وفقا لروسيا اليوم.

وتخطط الشرطة لتتبع عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بصاحب المنشور، في حين أكد متجر شينسيغيه أنه سيتخذ إجراءات صارمة بما في ذلك إجراءات قانونية ضد المسؤولين عن نشر معلومات كاذبة وإثارة الخوف العام وتعريض سلامة العملاء للخطر.