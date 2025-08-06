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مندوب فلسطين في مجلس الأمن: إسرائيل اعتقلت 100 ألف طفل فلسطيني

02:26 ص الأربعاء 06 أغسطس 2025

رياض منصور

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وكالات

قال مندوب فلسطين في مجلس الأمن السفير رياض منصور، إن أكثر من 100 ألف طفل فلسطيني تعرض للاعتقال من قبل إسرائيل.

وأضاف في كلمة أمام مجلس الأمن منتصف ليلة الثلاثاء- الأربعاء حول الوضع في غزة، أن قتل وتعذيب الأسرى الفلسطينيين غير مقبول على الإطلاق.

وشدد على أن إسرائيل تقتل الباحثين عن الطعام والشراب في غزة وأن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ارتكبت الكثير من الجرائم ضد المدنيين.

وتابع: 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة، يعانون من حصار قاتل وعشرات الآلاف قد استشهدوا خلال الشهور الماضية، مضيفا أن هناك عدد لا يحصى من مقاطفع الفيديو التي توثق الإهانات والجرائم التي تعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني على يد الاحتلال الإسرائيلي.

وقال منصور، إنه يوجد 8 آلاف فلسطيني في سجون إسرائيل، مشددا على أن قتل المدنيين هو أمر غير مقبول تحت أي ظرف، وفقا للغد.

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