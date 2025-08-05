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إسرائيل تشتعل.. متظاهرون يغلقون الشوارع ويضرمون النيران لإنهاء حرب غزة |فيديو

11:31 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025

متظاهرون يغلقون الشوارع ويضرمون النيران لإنهاء حرب

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وكالات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن متظاهرين أضرموا النيران وسط أحد الشوارع المركزية في مدينة تل أبيب، وأغلقوه أمام حركة السير، احتجاجاً على نية الحكومة الإسرائيلية تنفيذ احتلال كامل لقطاع غزة.

وأظهر مقطع فيديو متداول، قيام محتجين إسرائيليين بإغلاق أحد أهم الشوارع في المدينة، وإشعال النيران وعرقلة حركة المرور، في إطار مظاهرات تطالب بوقف الحرب على غزة، والإسراع بإعادة جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين داخل القطاع.

وتأتي هذه التحركات الشعبية بالتزامن مع تصاعد الجدل الداخلي في إسرائيل بين القيادة السياسية والعسكرية بشأن خطط الحرب، وسط دعوات لإنهاء العمليات العسكرية والتركيز على الحلول السياسية.

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