وكالات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن متظاهرين أضرموا النيران وسط أحد الشوارع المركزية في مدينة تل أبيب، وأغلقوه أمام حركة السير، احتجاجاً على نية الحكومة الإسرائيلية تنفيذ احتلال كامل لقطاع غزة.

وأظهر مقطع فيديو متداول، قيام محتجين إسرائيليين بإغلاق أحد أهم الشوارع في المدينة، وإشعال النيران وعرقلة حركة المرور، في إطار مظاهرات تطالب بوقف الحرب على غزة، والإسراع بإعادة جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين داخل القطاع.

متظاهرون إسرائيليون يغلقون أحد أهم الشوارع المركزية في تل أبيب ويضرمون النار ويعرقلون حركة السير في إطار احتجاجات ضد الحكومة الإسرائيلية تطالب بإنهاء #حرب_غزة وإعادة جميع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في #غزة#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/74cf4tWTKM — قناة الجزيرة (@AJArabic) August 5, 2025

وتأتي هذه التحركات الشعبية بالتزامن مع تصاعد الجدل الداخلي في إسرائيل بين القيادة السياسية والعسكرية بشأن خطط الحرب، وسط دعوات لإنهاء العمليات العسكرية والتركيز على الحلول السياسية.