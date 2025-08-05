ما حقيقة استئناف الحرب بين الهند وباكستان؟

وكالات

اتهمت وسائل إعلام هندية، باكستان بخرق اتفاق وقف النار مع الهند الي توافق عليه البلدان في مايو الماضي، عقب اشتباكات مسلحة استمرت لعدة أيام.

وقالت صحيفة "ترست أوف إنديا" نقلا عن مصادر رسمية، إن الجيش الهندي رد على مصادر النيران من الجانب الباكستاني، في مواجهة استمرت لمدة 15 دقيقة عند خط المواجهة بمنطقة جامو وكشمير، مؤكدة عدم ورود أنباء عن وقوع إصابات.

في المقابل، نفت صحيفة "تايمز أوف إنديا" نقلا عن بيان للجيش الهندي، وقوع انتهاك لاتفاق وقف النار من جانب الجيش الباكستاني.

وأكد الجيش الهندي في بيانه، أن لم يسجل أي خرق لوقف النار بمنطقة بونش في جامو وكشمير، مشددا على عدم صحة التقارير الإعلامية التي تتحدث عن وقوع خرق للاتفاق.

وفي 7 مايو الماضي، نفذ الجيش الهندي قصفا مدفعيا وصاروخيا استهدف عددا من المواقع في باكستان، في هجوم انتقامي على مقتل سياح في الجزء الخاضع للسيطرة الهندية من إقليم كشمير المتنازع عليه، حيث اتهمت نيودلهي إسلام آباد بالوقوف وراءه وهو ما نفته الأخيرة.

من جانبه رد الجيش الباكستاني بقصف صاروخي ومدفعي مكثف استهدف عددا من القواعد العسكرية الهندية.