يائير جولان: سموتريتش وبن غفير لا يريدان تحرير الأسرى بل احتلال غزة

وكالات

قال زعيم تحالف الديمقراطيين المعارض في إسرائيل يائير جولان، الثلاثاء، إن احتلال قطاع غزة يعني التخلي عن الأسرى والجنود.

وأكد جولان، أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لا يريدان تحرير الأسرى بل احتلال غزة واستيطانها.

ودعا جولان، الإسرائيليين إلى الإضراب وشل الدولة والذهاب لانتخابات لاستبدال حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية نقلا عن مصادر، أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير حذر من أن توسيع القتال في غزة سيجعل من الصعب تحديد مكان وجود الأسرى.

وأوضحت المصادر، أن موقف رئيس الأركان وكبار قادة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن أي عملية في مناطق وجود الأسرى ستؤدي لقتلهم.

وأشارت المصادر، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أثار مشكلة التآكل في جاهزية الجنود النظاميين والاحتياط والمعدات العسكرية، مؤكدين أن مسؤولي المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أوضحوا أن احتلال قطاع غزة سيكون له تداعيات على منظومة الاحتياط.

وكشفت المصادر، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أوضح أن احتلال غزة يتطلب سحب قوات من جبهات أخرى واستدعاء عشرات آلاف جنود الاحتياط.

من جانبه، قال ديوان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن رئيس الوزراء عقد مناقشة أمنية لـ3 ساعات حيث عرض خلالها رئيس الأركان الخيارات لمواصلة الحملة في غزة.

وأكد ديوان نتنياهو، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي مستعد لتنفيذ أي قرار يتخذه المجلس الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية.