وكالات

في تقرير حديث يحمل دلالات مثيرة للقلق، كشفت شركة "مايكروسوفت" عن قائمة جديدة بأكثر الوظائف التي أصبحت مهددة بالانقراض نتيجة التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وبحسب ما أورده موقع "WKYT News"، فإن الدراسة وضعت 40 وظيفة تحت المجهر، صنّفت 10 منها باعتبارها الأكثر عرضة للخطر، ليس بسبب قلة الحاجة لها، بل لأن أدوات الذكاء الاصطناعي الحديثة باتت تنفذ مهامها بكفاءة تضاهي، بل وتتجاوز، الأداء البشري في بعض الأحيان.

وشملت القائمة مهنًا كان يُعتقد أنها محصنة ضد الأتمتة، مثل الترجمة والكتابة والتاريخ وخدمة العملاء، ما يؤشر إلى تحوّل جذري في مستقبل الوظائف القائمة على المهارات البشرية.

وهذه هي الوظائف العشر الأعلى تهديدًا:

المترجمون والمترجمون الفوريون

المؤرخون

مضيفو الركاب

ممثلو مبيعات الخدمات

الكتاب والمؤلفون

ممثلو خدمة العملاء

مبرمجو آلات التحكم العددي (CNC)

مشغلو الهواتف

وكلاء التذاكر وموظفو السفر

المذيعون ومقدمو البرامج الإذاعية

وتشير مايكروسوفت في تقريرها إلى أن أنظمة الذكاء الاصطناعي باتت قادرة على تنفيذ مهام تعتمد على فهم اللغة، تحليل البيانات، واتخاذ قرارات معقدة — وهي القدرات التي كانت حكراً على البشر لعقود طويلة.

هذا التحوّل الخطير يدق ناقوس الخطر بشأن الحاجة إلى إعادة التفكير في المهارات المطلوبة لمستقبل العمل، وسط دعوات للتأقلم مع الموجة التكنولوجية القادمة.