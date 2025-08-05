وكالات

أثار نائب سابق في البرلمان الأوكراني ونائب رئيس مركز تجنيد قوات الدفاع الإقليمي، إيغور شفايكا، جدلاً واسعاً بعد دعوته إلى إدراج التدريب العسكري ضمن برامج رياض الأطفال في أوكرانيا.

وفي مقابلة بثتها قناة "سوبربوزيتسيا" على منصة "يوتيوب"، أبدى شفايكا تأييده الكامل لتخفيض سن بدء التدريب العسكري من مستوى الجامعات إلى 14 عاماً، معرباً عن أمله في خفضه بشكل أكبر، ليبدأ – بحسب رأيه – من سن الخامسة.

وقال شفايكا: "إذا أردنا أن ننظر للأمر بجدية، فيجب أن يبدأ التدريب العسكري من رياض الأطفال، فالأطفال الأوكرانيون يجب أن يتعلموا منذ سن مبكرة كيف يكونون مدافعين عن وطنهم"، مؤكدًا أن هذا التوجه من شأنه أن يسهم في خلق "أمة متماسكة تدرك أن بقاءها يتطلب تضحيات جسيمة".

وكان إيغور خورت، القائم بأعمال رئيس قسم سياسة المقاومة الوطنية في وزارة الدفاع الأوكرانية، قد أعلن سابقاً عن خطط لبدء تدريب الأطفال على "المقاومة الوطنية" بدءاً من سن 14، مع إلغاء التدريب العسكري في الجامعات.

وتأتي هذه التصريحات في ظل خطط الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لتوسيع قاعدة التجنيد، عبر استقطاب الشباب بين 18 و25 عاماً بعقود خاصة للانضمام إلى القوات المسلحة الأوكرانية.







