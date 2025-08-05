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الصليب الأحمر: نظام الرعاية الصحية في غزة دمر بشكل كامل

05:58 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025

غزة

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وكالات

قال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، إن نظام الرعاية الصحية دُمر بشكل كامل في قطاع غزة.

وأضاف المتحدث في تصريحات للجزيرة "حذرنا مرارا من عسكرة وتسييس العمل الإنساني في قطاع غزة"، مؤكدا على المعاناة من القيود الإسرائيلية المفروضة على إدخال الدعم الإنساني للقطاع.

كانت صحيفة "يسرائيل هيوم" نقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن التكاليف المالية للسيطرة على قطاع غزة قيد المناقشة حاليا في مجلس الوزراء.

وبحسب الصحيفة فإن التقديرات الأولية تشير إلى أن سيطرة الجيش على قطاع غزة ستكلف ما بين 2.9 و5.8 مليارات دولار.

وكشفت عن أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يوجه دعوة لبن غفير وسموتريتش للاجتماع الذي سيبحث الخطوات المقبلة في غزة.

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