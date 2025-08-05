وكالات

قال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، إن بلاده تدعم مقترح المفوضية الأوروبية لتعليق جزئي لمشاركة إسرائيل في برنامج البحث العلمي.

وذكر بريفو، اليوم الثلاثاء، أنه إذا نجحت الرئاسة الدنماركية بتأمين الأغلبية فستُفرض أول عقوبة أوروبية ملموسة ضد إسرائيل.

وأكد وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، أن عمليات الإنزال الجوي في غزة ليست كافية ويجب ضمان وصول المساعدات بشكل كامل ودون عوائق.

🇮🇱🇵🇸 (FR/NL) Sur ma proposition, la Belgique décide aujourd’hui qu’elle apportera son soutien à la proposition de la @EU_Commission de suspension partielle de la participation d’Israël au programme Horizon Europe. Si la présidence danoise parvient à rassembler une majorité… pic.twitter.com/6ASg1dqrrL — Maxime PREVOT (@prevotmaxime) August 5, 2025

والأسبوع الماضي، أعلنت المفوضية، أنها ستراجع تعاونها مع إسرائيل في إطار برنامج "هورايزون" بشأن أفعالها في غزة. وسيُرفع هذا الموقف قريبًا إلى مجلس الوزراء.

وفي حال إقراره، فإن هذا الإجراء سيكون أول عقوبة أوروبية ملموسة ضد الحكومة الإسرائيلية ومصالحها الاقتصادية.