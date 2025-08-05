النرويج تراجع استثماراتها في الشركات الإسرائيلية

وكالات

قال وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرج، إنه سيطلب اليوم الثلاثاء إجراء مراجعة لاستثمارات صندوق التقاعد النرويجي في الشركات الإسرائيلية.

وأضاف ستولتنبرج، "نسعى إلى عدم الاستثمار في شركات تسهم في الحرب بغزة والاحتلال غير الشرعي للضفة الغربية".

وفي سياق منفصل، قال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، إن بلاده تدعم مقترح المفوضية الأوروبية لتعليق جزئي لمشاركة إسرائيل في برنامج البحث العلمي.

وذكر بريفو، اليوم الثلاثاء، أنه إذا نجحت الرئاسة الدنماركية بتأمين الأغلبية فستُفرض أول عقوبة أوروبية ملموسة ضد إسرائيل.

وأكد وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، أن عمليات الإنزال الجوي في غزة ليست كافية ويجب ضمان وصول المساعدات بشكل كامل ودون عوائق.

والأسبوع الماضي، أعلنت المفوضية، أنها ستراجع تعاونها مع إسرائيل في إطار برنامج "هورايزون" بشأن أفعالها في غزة. وسيُرفع هذا الموقف قريبًا إلى مجلس الوزراء.

وفي حال إقراره، فإن هذا الإجراء سيكون أول عقوبة أوروبية ملموسة ضد الحكومة الإسرائيلية ومصالحها الاقتصادية.