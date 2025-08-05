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خلال زيارته لمستوطنة.. رئيس النواب الأمريكي يصعّد: الضفة جزء من إسرائيل

03:19 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025

رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون

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وكالات

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، خلال زيارته للضفة الغربية، إن يهودا والسامرة (مصطلح يهودي للضفة الغربية)، جزء لا يتجزأ من إسرائيل، وفق زعمه.

وأعلن جونسون، أن الولايات المتحدة ستعمل على إطلاق اسم "يهودا والسامرة" بدلًا من تسمية الضفة الغربية في الإدارة الأمريكية.

وزار رئيس مجلس النواب الأمريكي، مستوطنة "أرئيل" في الضفة الغربية المحتلة لدعم الاحتلال، أمس الاثنين. ويعد جونسون أول رئيس للنواب الأمريكي يقوم بمثل هذه الزيارة، وفقًا لموقع "أكسيوس".

وبحسب ما أورده "أكسيوس"، فإن جونسون التقى خلال زيارته بكبار أعضاء المجلس الإقليمي للمستوطنات، ووجه حديثه إلى رؤساء تلك المجالس قائلًا: "الضفة الغربية هي خط المواجهة لدولة إسرائيل، ويجب أن تكون جزءا لا يتجزأ منها، حتى لو رأى العالم خلاف ذلك، فنحن ندعمكم"، وفق قوله.

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وتأتي زيارة رئيس مجلس النواب الأمريكي في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، وتزايد اعتداءات المستوطنين على المدنيين الفلسطينيين.

وكشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية)، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا خلال يوليو الماضي 1821 اعتداء في الضفة بما فيها مدينة القدس الشرقية، بينها 466 اعتداء ارتكبها مستوطنون، وأدت إلى استشهاد 4 مواطنين فلسطينيين.

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ايك جونسون رئيس مجلس النواب الأمريكي الضفة جزء من إسرائيل مايك جونسون يزور مستوطنة أرئيل
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