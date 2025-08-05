مسح شامل لمصادر مياه الشرب في السودان

الخرطوم - (د ب أ)

بدأت إدارة صحة البيئة بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية القضارف السودانية، اليوم الثلاثاء ، المسح الشامل لتخريط مصادر مياه الشرب في ست من محليات الولاية .

وذكرت وكالة السودان للأنباء ( سونا) اليوم ، أن عملية المسح شملت بلدية القضارف ووسط القضارف والفاو والفشقة والرهد، وذلك في إطار جهود الوزارة لضمان جودة وسلامة المياه وحماية صحة المواطنين.

ويهدف المسح إلى متابعة عمليات الكلورة ومعرفة المخاطر الصحية والبيئية المحيطة بمصادر المياه والعمل الفوري على معالجتها، بالإضافة إلى تحديث خريطة مصادر مياه الشرب بالولاية، بما يسهم في تحسين الرقابة والتخطيط المستقبلي لخدمات المياه.

وشمل العمل الميداني أخذ عينات من المياه وإجراء فحوصات كيميائية وبكتيرية عليها للتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية المعتمدة.

وأوضحت فتحية على عريس، مدير قسم صحة و سلامة المياه بإدارة صحة البيئة، أن هذا الجهد يأتي في سياق حرص الوزارة على تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض المنقولة عبر المياه، مشيدةً بدعم الشركاء وعلى رأسهم منظمة الصحة العالمية (WHO) والمجلس الدنماركي للاجئين (DRC)، على مساهمتهم الفعالة في إنجاح هذا المسح الميداني.

بدورها ، عقدت وزارة الصحة بولاية الجزيرة في وسط البلاد اجتماعا اليوم للوقوف على الوضع الوبائي الراهن بالولاية والتحديات التي تواجه السيطرة على أمراض القائمة (أ) والتدخلات الجارية مشيدا بالتحسن الكبير الذي طرأ في نسب ومعدلات التبليغ في نظام الترصد المرضي والتي تجاوزت 98% .

وشدد الاجتماع على ضرورة تدخل المنظمات لإحتواء ومكافحة مرض إلتهاب الكبد الفيروسي في المناطق المتأثرة ،داعيا لشركاء من المنظمات بالمشاركة في حملة تطعيم الكوليرا والتي ستنطلق في العاشر من الشهر الجاري .

كما أعلن عبد المطلب محمد نور مدير التحصين الموسع بولاية الجزيرة عن اكتمال الإستعدادات لبداية حملة التطعيم ضد مرض الكوليرا ، كاشفا عن أن الحملة تستهدف 779 ألفا و294 طفلاً من عمر عام فما فوق وتستمر لعشرة أيام بمحلية جنوب الجزيرة عبر استراتيجيات المراكز الثابتة والمؤقتة والفرق الجوالة .

وأكد نور أن إدارته وضعت خطة محكمة للوصول للمستهدفين وتدريب مقدمي الخدمة وقادة الفرق مبيناً أن التطعيم آمن وفعال ويمثل حماية من الإصابة بمرض الكوليرا بنسبة 65%.

وأشار الي ضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية من غسل اليدين بالماء والصابون وتجنب تناول الأطعمة الملوثة بجانب التطعيم .

ويشهد السودان تفشيا لوباء الكوليرا حيث ارتفع إجمالي الإصابات إلى 91 ألفا و34 حالة، و2302 وفاة، رُصدت في 116 محلية تقع في 17 من أصل 18 ولاية في البلاد ، وفق إحصائية أوردها موقع "سودان تربيون" الشهر الماضي .