الرئيس اللبناني: متفائل بالأيام الآتية في لبنان

بيروت - (د ب أ)

أكّد الرئيس اللبناني جوزف عون، اليوم الثلاثاء، أن الاستقرار في لبنان هو المدخل الأساسي للنهوض بالاقتصاد اللبناني من جديد.

وقالت عون، خلال استقباله وفدا من " مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الرابع"، إن العمل قائم على تثبيت هذا الاستقرار بالتزامن مع الإصلاحات التي تمت حتى الآن وتلك التي ستنجز في المستقبل القريب من خلال مشاريع القوانين التي يقرها مجلس النواب والقرارات التي تتخذها الحكومة."

وأعرب عون عن " تفاؤله بالأيام الآتية" ، لافتاً إلى أن " ما يشهده لبنان راهناً من انتعاش في الحركة السياحية وعودة المؤتمرات الدولية إلى عاصمته وحضور أبناء الدول العربية عموما ًودول الخليج خصوصاً لتمضية فصل الصيف فيه، دليل ثقة بأن لبنان بدأ يستعيد عافيته تدريجياً، وكذلك حضوره على الساحتين العربية والدولية".

ونوه بـ "الجهود التي يبذلها رجال الأعمال في لبنان ودول الانتشار من أجل دفع العجلة الاقتصادية نحو الأمام".