روسيا: لا حدود أمامنا لنشر الصواريخ المتوسطة

وكالات

قالت روسيا، اليوم الثلاثاء، إنه لا حدود أمامها لنشر الصواريخ المتوسطة المدى، في ظل تصاعد حدة التوترات مع الولايات المتحدة.



وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، ديميتري بيسكوف، أن "روسيا تعتبر نفسها مخولة باتخاذ التدابير اللازمة لنشر صواريخ متوسطة المدى ولم تعد مقيدة بأي شيء"، وفق ما نقلت وكالة "تاس" الروسية.



وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت، أمس الاثنين، أن "الظروف التي كانت تبرر التزام روسيا من جانب واحد بوقف نشر الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى قد زالت، ولم تعد روسيا تعتبر نفسها مقيّدة بهذه التدابير".



كما علق بيسكوف، على إعلان الولايات المتحدة عزمها فرض عقوبات على الهند لشرائها النفط الروسي، قائلًا إن موسكو تتابع التهديدات الأمريكية للهند و"تعتبرها غير قانونية".



وأكد المتحدث باسم الكرملين، أنه "على الدول ذات السيادة أن تختار بحرية شركائها التجاريين".



ويضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على كل من الهند والصين لكي تتوقفا عن شراء النفط الروسي والمساهمة في تمويل الحرب الروسية ضد أوكرانيا.