إعلان

روسيا: لا حدود أمامنا لنشر الصواريخ المتوسطة

02:31 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025

روسيا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت روسيا، اليوم الثلاثاء، إنه لا حدود أمامها لنشر الصواريخ المتوسطة المدى، في ظل تصاعد حدة التوترات مع الولايات المتحدة.


وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، ديميتري بيسكوف، أن "روسيا تعتبر نفسها مخولة باتخاذ التدابير اللازمة لنشر صواريخ متوسطة المدى ولم تعد مقيدة بأي شيء"، وفق ما نقلت وكالة "تاس" الروسية.


وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت، أمس الاثنين، أن "الظروف التي كانت تبرر التزام روسيا من جانب واحد بوقف نشر الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى قد زالت، ولم تعد روسيا تعتبر نفسها مقيّدة بهذه التدابير".


كما علق بيسكوف، على إعلان الولايات المتحدة عزمها فرض عقوبات على الهند لشرائها النفط الروسي، قائلًا إن موسكو تتابع التهديدات الأمريكية للهند و"تعتبرها غير قانونية".


وأكد المتحدث باسم الكرملين، أنه "على الدول ذات السيادة أن تختار بحرية شركائها التجاريين".


ويضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على كل من الهند والصين لكي تتوقفا عن شراء النفط الروسي والمساهمة في تمويل الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

روسيا الولايات المتحدة ديميتري بيسكوف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

السيسي: أكثر من 5 آلاف شاحنة مساعدات مستعدة لدخول قطاع غزة
رسميًا| بدء تطبيق قانون الإيجار القديم من اليوم - حالات الإخلاء وتقسيم المناطق