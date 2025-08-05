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موانئ العراق: أي سفينة لا تحمل وثائق رسمية لا تدخل البلاد

12:04 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025

موانئ العراق

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بغداد- (د ب أ)

أكد مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق، فرحان الفرطوسي، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأمنية الحامية لقناة خور عبد الله تعمل بشكل مستمر لتأمين البضائع.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن الفرطوسي قوله إن "هناك مراقبة مستمرة لجميع السفن الداخلة لقناة خور عبد الله، وتعمل السلطات العراقية على تدقيق الوثائق الرسمية لكل السفن الداخلة إلى القناة".

وأضاف الفرطوسي أن "المياه الإقليمية تخضع لقانون وسلطة الدولة"، مشيرا إلى أن "الأجهزة العسكرية والأمنية تنفذ عملية مسح للمياه الإقليمية العراقية من أجل التحري عن جميع السفن التجارية والنفطية المتواجدة في مناطق الانتظار".

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موانئ العراق فرحان الفرطوسي قناة خور عبد الله
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