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بعد 24 ساعة.. الداخلية السورية تكشف هوية قاتلي الفنانة ديالا الوادي (صور- فيديو)

11:50 ص الثلاثاء 05 أغسطس 2025

ديالا الوادي

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القاهرة- مصراوي:

وثقت وسائل إعلام سورية، صور وفيديو للحظة القبض على قاتل الفنانة السورية ديالا صلحي الوادي، والتي عثر على جثمانه في منزلها بحي المالكي في دمشق، الإثنين.

وقال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إن مقاطع الفيديو للحظة اقتياد القاتل لتمثيل جريمته في حي المالكي بدمشق، وسط متابعة أمنية مشددة.

ونشرت وزارة الداخلية السورية صور المتهمين وقالت، "ح. م." وزوجته "ج. ب."، المجرمان اللذان أقدما على قتل المغدورة ديالا صلحي الوادي داخل منزلها في حي المالكي بمدينة دمشق، بدافع السرقة، وتم إلقاء القبض عليهما من قبل فرع البحث الجنائي.

وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة دمشق العميد أسامة محمد خير عاتكة، إن فرع المباحث الجنائية تمكن في أقل من 24 ساعة، من كشف ملابسات جريمة قتل وقعت في حي المالكي بالعاصمة دمشق، وذلك عقب تلقي بلاغ بالعثور على جثمان المدعوة ديالا صلحي الوادي داخل منزلها.

وأضاف عاتكة، أنه فور ورود البلاغ، تحركت الدوريات والفرق المختصة إلى موقع الحادث، إذ باشرت بجمع الأدلة ومراجعة كاميرات المراقبة ومقاطعة المعلومات، إذ كشف التحقيقات الأولية أن المغدورة كانت تستعين بعاملة للتنظيف، التي اعترفت لاحقًا أنها نسقت مع شخص آخر لقتلها بدافع السرقة.

يشار إلى أن الفنانة السورية هي بريطانية الجنسية، وابنة الموسيقار العراقي المعروف صلحي الوادي.

وتم قتل الراحل خنقًا داخل منزلها، بعدما طاردها الجاني واقتحم المنزل بغرض السرقة.

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