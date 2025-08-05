لليوم الثاني.. إقبال كبير وطوابير أمام لجان الشيوخ في بورسعيد - صور

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهدت لجان انتخابات مجلس الشيوخ في محافظة بورسعيد، إقبالًا كبيرًا من الناخبين، اليوم الثلاثاء، للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ.

ووقف الناخبون في طوابير منذ الصباح الباكر قبل فتح باب اللجان الاقتراع والإدلاء بأصواتهم للاختيار مابين مرشحان يتنافسان على المقعد الفردي الوحيد، بالإضافة إلى التصويت على القائمة الوطنية، في ظل تواجد أمني مكثف بمحيط اللجان.

ويبلغ إجمالي الناخبين في محافظة بورسعيد 544 ألف و15 ناخب، موزعين على 50 لجنة فرعية.

ومن جانبه، أكد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وأن دورها في انتخابات مجلس الشيوخ يقتصر فقط على إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي للقائمين عليها، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والوقوف بكل حيادية تجاه جميع المرشحين، مناشدًا المواطنين المشاركة الفعالة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري باختيار المرشح الذى يريدونه دون تدخل من أحد.