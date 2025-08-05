مقرر أممي: إسرائيل تتعمد تجويع غزة وترتكب إبادة جماعية

وكالات

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية نقلًا عن المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في الغذاء، أن إسرائيل تتعمد تجويع غزة وترتكب إبادة جماعية.



وقال المقرر الأممي، إن تجويع إسرائيل لغزة "جريمة حرب" و"جريمة ضد الإنسانية"، مشيرًا إلى أن إسرائيل أنشأت في غزة آلة تجويع هي الأكثر كفاءة.



وأوضح المقرر الأممي أن إسرائيل استخدمت الغذاء سلاحًا منذ إنشائها، مشددًا على أن الاحتلال قادر على تخفيف وطأة التجويع في غزة استجابة للضغوط.



وأفاد المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في الغذاء، بأن المعلومات عن الجوع في غزة كانت متاحة للجميع منذ مطلع عام 2024، معتبرًا أن ما يُسمى بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" استخدمت المساعدات للسيطرة على السكان وإذلالهم.