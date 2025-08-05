إسلام آباد- (د ب أ)

نفت باكستان بصورة قاطعة مزاعم الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي بمشاركة باكستانيين في الحرب بأوكرانيا، ووصفتها بأنها " لا أساس لها من الصحة" وقالت إنه لم يتم تقديم دليل دامغ لتدعيم هذه المزاعم.

وذكرت قناة جيو الباكستانية أن رد مكتب الخارجية الباكستانية جاء بعد يوم من تصريح زيلينسكي بأن القوات الأوكرانية في شمال شرق أوكرانيا يقاتلون " مرتزقة " أجانب من عدة دول من بينها الصين وباكستان ومناطق بأفريقيا.

وكان زيلينسكي قد اتهم موسكو بتجنيد مقاتلين صينيين في حربها ضد أوكرانيا، وهو ما نفته بكين.

وقالت الخارجية الباكستانية" تنفي حكومة باكستان بصورة قاطعة المزاعم التي لا أساس لها من الصحة التي تشير إلى مشاركة باكستانيين في الصراع في باكستان".

وأضافت" لم تتواصل السلطات الأوكرانية حتى الآن بصورة رسمية مع باكستان، كما لم يتم تقديم أي دليل دامغ لتدعيم مثل هذه المزاعم".

وأوضحت الوزارة أن حكومة باكستان سوف تناقش هذه المسألة مع السلطات الأوكرانية، كما سوف تسعى للحصول على توضيح بهذا الشأن.

وأكدت إسلام آباد التزامها نحو التوصل لحل لسلمي للصراع في أوكرانيا عبر الحوار والدبلوماسية، بما يتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.