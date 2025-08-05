وكالات

أعلن وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستشتري من اليابان 11 فرقاطة من فئة موجامي التي تنتجها شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة في صفقة تبلغ قيمتها 6 مليارات دولار أمريكي.

وقال مارليس: "هذه بلا شك أكبر صفقة دفاعية تُبرم بين اليابان وأستراليا على الإطلاق".

وفازت الشركة اليابانية بهذا العقد الضخم نتيجة استدراج عروض تنافست فيه مع شركة ألمانية هي "تايسنكروب للأنظمة البحرية".

وشاركت أيضا في هذه المناقصة شركات إسبانية وكورية جنوبية لكنها لم تتأهّل للمرحلة النهائية، وفقا للغد.

وأطلقت أستراليا في 2023 عملية إعادة هيكلة شاملة لقواتها المسلّحة لتزويدها بقدرات هجومية بعيدة المدى من أجل تمكينها من التعامل بشكل أفضل مع القوة البحرية الصينية المتعاظمة.

ومن المتوقّع أن تتسلّم أستراليا من ميتسوبيشي فرقاطات موجامي بحلول 2030.

ومن المقرّر أن تحلّ هذه الفرقاطات الشبح محل فرقاطات "أنزاك" التي دخلت الخدمة في تسعينيات القرن الماضي وأصبحت تاليا قديمة.

وموجامي فرقاطة قادرة على إطلاق صواريخ مجنّحة بعيد المدى من طراز توماهوك.

وقال مارليس: "إن الفرقاطة موغامي هي أفضل فرقاطة لأستراليا".

وأضاف: "أن هذه سفينة من الجيل الجديد، تتميّز بقدرتها على التخفّي، وهي مزودة بنظام إطلاق عمودي من 32 خلية قادر على إطلاق صواريخ بعيدة المدى".

وشدّد الوزير الأسترالي على أنّ "اقتناء هذه الفرقاطات الشبحية سيجعل أسطولنا البحري أكبر وأكثر فتكا".