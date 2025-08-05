على متنها 892 طنا.. 33 شاحنة إنسانية إماراتية تستعد لدخول قطاع غزة

وكالات

تستعد 33 شاحنة مساعدات إنسانية إماراتية للدخول إلى قطاع غزة من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم، تميهدا لدخلولها إلى قطاع غزة.

وتحمل الشاحنات الإماراتية على متنها 892 طنا من المواد الغذائية، وفقا لسكاي نيوز.

يذكر أن الحكومة الكندية، أعلنت تسليم مساعدات إنسانية إضافية إلى قطاع غزة.

وقالت الحكومة الكندية في بيان: "سيرت القوات المسلحة الكندية طائرة من طراز سي.سي-130جيه هركليز لإسقاط مساعدات إنسانية بالغة الأهمية جوا على قطاع غزة".

وبلغ وزن المساعدات التي أسقطت جوا 21600 رطل"، وفقا للغد.