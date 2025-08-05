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كندا تعلن تسليم مساعدات إنسانية إضافية لقطاع غزة

02:13 ص الثلاثاء 05 أغسطس 2025

الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية (6)

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وكالات

أعلنت الحكومة الكندية، تسليم مساعدات إنسانية إضافية إلى قطاع غزة.

وقالت الحكومة الكندية في بيان: "سيرت القوات المسلحة الكندية طائرة من طراز سي.سي-130جيه هركليز لإسقاط مساعدات إنسانية بالغة الأهمية جوا على قطاع غزة".

وبلغ وزن المساعدات التي أسقطت جوا 21600 رطل"، وفقا للغد.

وأعلنت كندا الأسبوع الماضي عزمها الاعتراف بدولة فلسطينية في اجتماع للأمم المتحدة في سبتمبر، مما زاد الضغط على إسرائيل مع انتشار المجاعة في غزة.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن الاحتلال سمح بدخول 674 شاحنة من أصل نحو 4800 شاحنة كان يفترض دخولها لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية للقطاع، موضحا أن ما دخل من شاحنات لا يمثل سوى 14% فقط من المساعدات المطلوبة.

قال المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان، إنه منذ إعلان الاحتلال السماح بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة ابتداءً من يوم الأحد 27 يوليو، دخلت 674 شاحنة فقط خلال 8 أيام، من أصل نحو 4800 شاحنة كان يفترض دخولها لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية.

وأوضح أنه بذلك لم يتجاوز المعدل اليومي 84 شاحنة، أي ما نسبته 14% فقط من المطلوب، في ظل استمرار عمليات النهب والسطو على معظمها نتيجة حالة الفوضى الأمنية التي يكرِّسها الاحتلال بشكل ممنهج، في إطار ما يُعرف بسياسة هندسة الفوضى والتجويع الرامية إلى تفكيك المجتمع الفلسطيني وتقويض مقومات صموده.

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