

وكالات

اتهم القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان، إسرائيل بمواصلة ما سماها "هندسة التجويع"، وتصعيدها كل صنوف الإبادة، ضد أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة أمام مرأى ومسمع العالم.

وانتقد حمدان تجاهل العديد من الدول، وبخاصة الإدارة الأمريكية، لجرائم إسرائيل وما تقوم به من تجويع لسكان غزة، محملا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة عن حياة جميع الرهائن بسبب تعنت حكومته وتهربها، من التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.

وأضاف حمدان: "إسرائيل حوّلت غزة لمعسكر اعتقال وتمارس فيها إبادة كاملة"، وفقا لسكاي نيوز.

وتابع: "إسرائيل تحاول تحويل جلسة مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة إلى نقاش عن جنودها الأسرى".

وقال مسؤول كبير في مكتب نتنياهو، الإثنين: "تم اتخاذ القرار، سنحتل قطاع غزة".

وكشفت القناة 12 الإسرائيلية، أن نتنياهو يميل إلى توسيع هجوم غزة والاستيلاء على القطاع بأكمله.

من جهتها، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: "إذا كان احتلال قطاع غزة لا يناسب رئيس الأركان (إيال زمير) فليقدم استقالته".

ووفق المسؤولين فإنه "ستكون هناك عمليات أيضا في المناطق التي يوجد فيها رهائن".

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية، أن رئيس الأركان ألغى زيارة كانت مقررة إلى واشنطن بعد أنباء عن حسم نتنياهو قراره بشأن احتلال غزة.