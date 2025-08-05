

وكالات

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنه تم إطلاق صفارات الإنذار في عدة مناطق إسرائيلية إثر إطلاق صاروخ من اليمن، وفقا لسكاي نيوز.

وأعلن جيش الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، رصد صاروخ أطلق من اليمن تجاه إسرائيل.

وأضاف جيش الاحتلال، أن منظومات الدفاع "تعمل على اعتراض التهديد"، وفقا لروسيا اليوم.

أفادت الجبهة الداخلية في إسرائيل، أنه بعد رصد إطلاق الصاروخ، من المتوقع ورود إنذارات في القدس ومناطق أخرى.