إعلان

حماس: الاحتلال حوّل غزة إلى معسكر اعتقال نازي يمارس فيه إبادة فاقت الهولوكوست

12:26 ص الثلاثاء 05 أغسطس 2025

غزة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أسامة حمدان، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل حرب الإبادة والتجويع ضد سكان قطاع غزة، مستفيدًا من دعم واشنطن وصمت وعجز المجتمع الدولي.

وأضاف حمدان، في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن الولايات المتحدة والاحتلال يحاولان تحويل جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن غزة إلى ملف الأسرى الإسرائيليين، محذرًا من خطورة تجاهل المأساة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع.

وأوضح أن عدد ضحايا التجويع في غزة بلغ 180 شخصًا، بينهم 93 طفلاً، بينما وصل عدد شهداء الاستهداف المباشر لطالبي المساعدات إلى 1487 شهيدًا وأكثر من 10 آلاف مصاب.

وأشار إلى أن نسبة الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي وصلت إلى 96%، فيما تنتظر 22 ألف شاحنة مساعدات عند المعابر، وسط معاناة السكان.

ووصف حمدان غزة بأنها أصبحت "معسكر اعتقال نازي يمارس فيه الاحتلال إبادة فاقت الهولوكوست"، مؤكدًا تصاعد الجرائم الصهيونية ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، حيث بلغ عددهم 10 آلاف و800 أسير.

وأشار إلى أن 76 أسيرًا فلسطينيًا استشهدوا في السجون بسبب التعذيب الممنهج والإهمال، وذلك تحت إشراف وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.

وأكد أن الاحتلال يواصل تصعيد كل أشكال الإبادة والتجويع في غزة، مشددًا على أن تجاهل العديد من الدول، وخصوصًا الإدارة الأميركية، لهذه الجرائم يمثل سياسة تكيل بمكيالين.

وحمل حمدان حكومة نتنياهو المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الفلسطينيين بسبب رفضها التوصل إلى اتفاق.

وشدد القيادي في حماس على أن المقاومة أبلغت باستمرار استعدادها لإطعام أسرى الاحتلال بما يأكله سكان غزة مقابل إدخال المساعدات إلى القطاع، مجددًا الدعوة إلى مجلس الأمن الدولي للضغط على إسرائيل ووقف حرب الإبادة في غزة، مطالبًا بإصدار قرارات واضحة تلزم الاحتلال بإنهاء هذه المأساة الإنسانية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الاحتلال الإسرائيلي غزة ابادة غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أحمد آدم يرد ويكشف: من يقف وراء حملة تشويهه بمنشور "مش لاقي شغل"