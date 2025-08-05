تقارير.. حماس مستعدة للتفاوض على اتفاق شامل لإنهاء الصراع في غزة

وكالات

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن استعدادها للدخول في مفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق شامل بشأن قطاع غزة، يهدف إلى إنهاء الصراع في المنطقة والإفراج عن جميع الأسرى.

وقالت مصادر مطلعة لصحيفة "ذا ناشيونال" اليوم الاثنين إن هناك مناقشات جارية حول خطة الاتفاق الشامل بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة، وبين الولايات المتحدة والوساطات القطرية والمصرية من جهة أخرى، وتشمل الاتصالات جلسات عن بعد بالإضافة إلى اجتماعات مباشرة في كل من القاهرة والدوحة.

ورغم عدم الكشف عن تفاصيل هذه المناقشات، أشار المصدر إلى أنها قد تكتمل خلال هدنة محتملة تمتد لـ60 يومًا في إطار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأضافت الصحيفة أن حماس ترى في هذا الاتفاق المفتاح لتحقيق مطالبها الأساسية، والتي تشمل سحب القوات الإسرائيلية من غزة وإنهاء الحرب بشكل دائم.

ووفقًا لـ"ذا ناشيونال"، تأمل الحركة أن تتناول المفاوضات مستقبل غزة بعد انتهاء الحرب، بما يشمل خططها للتحول إلى قوة سياسية شرعية من خلال عملية تدريجية تخضع لمراقبة المجتمع الدولي، تتضمن نزع أسلحتها وتخزينها.

كما تأمل حماس في أن يتيح وقف إطلاق النار الدائم إنقاذ عشرات من مقاتليها المحتجزين داخل شبكة الأنفاق تحت غزة، وضمان سلامة قادتها الذين قد يغادرون القطاع برفقة عائلاتهم.

في المقابل، أشارت المصادر إلى أن إسرائيل لا تظهر أي بوادر للتراجع عن خططها العسكرية والأمنية في غزة.

وختمت الصحيفة بالإشارة إلى أن الخطة الإسرائيلية الكبرى تركز على خلق ظروف ميدانية تضطر الفلسطينيين للبحث عن حياة كريمة وآمنة في أماكن أخرى، مع استمرار خطط التهجير القسري على جدول الأعمال.