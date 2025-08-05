برلين - (د ب أ)

دعا لارس كلينجبايل نائب المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى أن تتبنى حكومة بلاده موقفا متوازنا في النقاش الدائر حول قطاع غزة الفلسطيني الذي يعاني أزمة تجويع جراء الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع الساحلي منذ شهور.

يذكر أن كلينجبايل الذي يترأس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، يشغل أيضا منصب وزير المالية في حكومة المستشار ميرتس.

وفي تصريحات لتلفزيون صحيفة "فيلت" الألمانية، قال كلينجبايل: "الأمر المؤكد هو أنه يجب زيادة الضغط على جميع الأطراف، نحن بحاجة إلى التوصل إلى حلول إنسانية، يجب أن نضمن وصول شحنات الغذاء، وتحسين الوضع الطبي، ويجب أن نسعى أخيرًا إلى تحقيق وقف لإطلاق النار".

وانتقد كلينجبايل الجو السائد في النقاش، والذي يعطي انطباعا بوجوب الاختيار "بين التعاطف مع الجانب الفلسطيني أو الإسرائيلي"، مؤكدًا أن على الحكومة الألمانية أن توضح أن "حركة حماس تتحمل مسؤولية التصعيد، لكن إسرائيل بدورها تتحمل مسؤولية ضخمة أيضًا"، وأردف أن كلا الطرفين " لا يفيان بهذه المسؤولية في مجالات عديدة"، مشددًا على ضرورة النظر إلى " إرهاب حماس بشكل منفصل عن معاناة السكان المدنيين الفلسطينيين".

وصرح كلينجبايل بأن حزبه لا يؤيد الاعتراف السريع بدولة فلسطين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة لا ينبغي أن تكون في بداية العملية السياسية، بل في نهايتها، وتابع أن ما يهم الآن هو التوصل إلى وقف لإطلاق النار، ومساعدة الناس.