وكالات

وصلت السفينة الإماراتية "خليفة الإنسانية"، وهي ثامن سفينة مساعدات إماراتية إلى ميناء العريش البحري في محافظة شمال سيناء، ضمن مبادرة "الفارس الشهم 3" التي انطلقت في نوفمبر 2023، لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة.

تحمل السفينة على متنها أكثر من 7166 طنًا من المساعدات الإنسانية والإغاثية، من بينها 4372 طنًا من المواد الغذائية و1433 طنًا من مستلزمات الإيواء و860 طنًا من المواد الطبية و501 طن من المواد الصحية، إلى جانب 16 عربة إسعاف مجهزة بالكامل و20 صهريج مياه لدعم احتياجات المياه في القطاع.

تأتي هذه المساعدات في إطار التزام الإمارات المتواصل بالوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، والتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة.

وتواصل الإمارات تقديم المساعدات إلى غزة بالتنسيق مع مصر، بهدف دعم الفلسطينيين وإمدادهم بكافة المتطلبات الحياتية وسط تدهور الأوضاع داخل قطاع غزة.

ويؤكد التعاون المستمر التزام أبو ظبي والقاهرة بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وتقديم كل أشكال الدعم الإنساني والإغاثي للتخفيف من المعاناة في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها القطاع.

وقال الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أحمد ساري المزروعي، إن دعم الإمارات للفلسطينيين يأتي في صميم عمل الهيئة والمؤسسات الخيرية في البلاد، ويجسد توجيهات الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد بتقديم كل أشكال الدعم الإنساني للفلسطينيين، وتخفيف معاناتهم.

ويؤكد هذا الدعم التزام الإمارات الثابت بالعمل الإنساني، وتعاونها الوثيق مع مصر لإيصال المساعدات إلى مستحقيها، في إطار نهج راسخ يجسد التضامن العربي والإسلامي مع القضية الفلسطينية.

وأعرب رئيس البعثة الإماراتية الدائمة في العريش لتنسيق دخول المساعدات، سالم محمد الكتبي، عن شكره للسلطات المصرية على تعاونها المستمر في استقبال المساعدات في الأراضي المصرية والعمل على دخولها قطاع غزة عبر معبر رفح الملاصق للقطاع.

ومنذ إطلاق مبادرة "الفارس الشهم 3" أرسلت الإمارات أكثر من 80 ألف طن من المساعدات الإغاثية والطبية ومواد الإيواء جرى نقلها براً وبحراً وجواً عبر أكثر من 600 رحلة جوية و17 سفينة شحن وأكثر من 5400 ناقلة شحن بري، كما دعمت القطاع الطبي عبر إنشاء المستشفى الميداني في غزة، والمستشفى العائم قبالة سواحل العريش.

ونقلت الإمارات أكثر من 2000 مريض ومرافق من الجرحى، والمرضى بالسرطان للعلاج في مستشفيات أبو ظبي، ضمن مبادرة الشيخ محمد بن زايد بعلاج 1000 مريض بالسرطان و1000 مصاب في المستشفيات الإماراتية.

وأنشأت الإمارات 6 محطات لتحلية المياه في مدينة رفح المصرية بقدرة إنتاجية نحو 2 مليون جالون يومياً.

ونفذت الإمارات 61 عملية إسقاط جوي للمساعدات في المناطق التي يصعب إيصال المساعدات إليها براً، بمشاركة 190 طائرة أسقطت أكثر من 3800 طن من المساعدات.