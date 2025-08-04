وكالات

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، عن مصادر قولها إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعطى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر "لشن عملية عسكرية مكثفة على حماس".

وأفادت الصحيفة عن مقربين من نتنياهو بأن المرحلة القادمة ستشمل عمليات عسكرية في المناطق التي يُعتقد بوجود أسرى فيها، مضيفين أن التلويح بالتصعيد قد يكون أيضاً جزءًا من تكتيك تفاوضي للضغط على حماس.

وفي السياق ذاته نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن مقربين من نتنياهو أن القرار "تم اتخاذه"، وأن رئيس الوزراء يرى أن "احتلال غزة هو السبيل للحسم مع حماس"، مشيرين إلى أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، إذا واصل معارضته للخطة "فعليه الاستقالة".

من جهتها، أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو قرر توسيع العملية العسكرية في القطاع، رغم الخلافات المستمرة مع قيادة الجيش، ونقلت عن مصادر أن "الاحتلال الكامل" لا يزال خيارًا مطروحًا على الطاولة، وفق ما أفادت به مصادر أمنية للهيئة.